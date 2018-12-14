Проблемный ЖК "Прибалтийский" введут в эксплуатацию в конце августа

Жилой комплекс рассчитан на 589 квартир.

Вице-губернатор Петербурга Николай Линченко проинспектировал проблемный объект №21, ограниченный улицами Доблести и Маршала Казакова, Ленинским проспектом и проспектом Героев. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Жилой комплекс "Прибалтийский", рассчитанный на 589 квартир, должны сдать в эксплуатацию в конце августа. После банкротства компании "Город" это последний из 13 домов, который пообещали достроить.

На территории ЖК появится подстанция скорой помощи, а также два детских сада на 180 и 150 мест. В них смогут учиться 1375 детей.

Ране мы писали, что в Петербурге обманутым дольщикам вернули деньги за недостроенное жилье.

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