В пятницу пробки в Петербурге достигли 8 баллов

В 17:45 сервис "Яндекс" оценил ситуацию в девять баллов.

Вечером в пятницу, загруженность дорог Петербурга выросла, по оценкам сервиса "Яндекс.Карты" до 9 баллов к 17:45. Половине седьмого вечера ситуация была оценена в 8 баллов. Помимо ограничения видимости из-за условий погоды, ситуацию осложняют ДТП.

Длинная пробка, протяженностью более 5,4 километра, собралась на Ивановской и Народной улицах. Софийская улица стоит от съезда с КАД до пересечения с проспектом Славы. Огромная пробка собралась и на Московском проспекте от пересечения с Благодатной улицей до пересечения с Садовой. Как обычно стоит центр, на Невском и Литейном проспектах, а набережная Кутузова стоит от Троицкого до Литейного моста. Серьезная пробка собралась также на Каменноостровском проспекте.

Ранее мы писали, что вечером в среду центр Петербурга сковали 7-балльные пробки.

Фото: скриншот "Яндекс.Карты"