Роспотребнадзор: "При самостоятельном взвешивании продуктов можно заразиться инфекцией"

Потребители сами могут брать руками выпечку, кондитерские изделия, сухофрукты, орехи и многое другое. К сожалению, не все покупатели здоровы.

Специалисты Роспотребнадзора все больше начинают беспокоиться из-за того, что в магазинах у всех покупателей есть открытый доступ к развесным продуктам. Потребители сами могут брать руками выпечку, кондитерские изделия, сухофрукты, орехи и многое другое. К сожалению, не все покупатели здоровы. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Так как не все покупатели здоровы, то каждый рискует заразиться какой-либо из инфекций. Плюс ко всему, множество микроорганизмов устойчивы к воздействию низких и высоких температур. Поэтому опасность распространяется на еще большее количество людей.

Продавцы и покупатели знают об этой опасности, но все равно часто вынуждены делать выбор в пользу этих продуктов. Союз защиты прав потребителей хочет обязать реализаторов следить за гигиеной тех, кто взвешивает товары самостоятельно.

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Фото: Piter.TV