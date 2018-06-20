Путин не назвал точных сроков отказа от призыва в армию в России

Президент заявил, что призыв в армию постепенно уходит в прошлое.

Президент России Владимир Путин заявил, что обязательный призыв в армию постепенно уходи в прошлое. Об этом пишет ТАСС.

По словам главы государства, в связи с усложнением военной техники и задач страна нуждается в профессиональной армии больше, чем в призывниках. Сохранение призыва в некоторых странах объясняется тем, что у военных есть задачи, которые не требуют специальных знаний и глубокой квалификации.

Когда Россия откажется от призыва в армию, Путин не уточнил. "Для этого [отмены призыва] нужно время и соответствующее финансирование", — заявил президент.

Ранее мы писали, что Анастасия Волочкова посоветовала недовольным жизнью россиянам уехать из страны.

Фото: Википедия