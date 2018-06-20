Балерина посоветовала россиянам больше работать и меньше курить на заваленке.

Анастасия Волочкова посоветовала недовольным жизнью россиянам уехать из страны. В эфире радиостанции "Эхо Москвы" она заявила, что Путин не виноват в бедности жителей России.

Тем, у кого нет такой возможности, балерина посоветовала "работать больше, а не курить на заваленке бычок". Волочкова заявила, что Путин держит страну и отстаивает ее часть. Аргументы интервьюера Алексея Гусарова о пенсионной реформе и пенсиях балерину не убедили.

Высказывание Анастасии Волочковой вызвало негативную реакцию жителей России. Они посоветовали артистке и дальше сидеть на шпагате и заявили, что артистка оторвана от народа.

Видео: Instagram / volochkova_art