Призыв пилота к покупкам с туалетной бумагой возмутил сеть

Капитан лайнера разместил призыв в соцсетях покупать билеты на авиарейсы.

Призыв пилота к покупкам с туалетной бумагой возмутил пользователе социальных сетей. Командир воздушного судна по имени Крис опубликовал ролик, на которым держит плакат с лозунгом Buy airline tickets like you bought toilet paper. Фразу можно перевести как "Приобретайте авиабилеты так, как вы приобретали туалетную бумагу". Через несколько секунд в героя видео полетели рулоны с желтой туалетной бумагой.

Мы нуждаемся в том, чтобы люди снова начали бронировать билеты. Это поможет авиакомпаниям заполнить самолеты и ускорить восстановление пассажирских перевозок Крис, командир воздушного судна

Подписчики иностранца считают, что данный призыв неуместен в условиях пандемии коронавируса. Пользователи соцсетей заметили, что многие государственные границы все еще закрыты. Другие читатели поста заявили, что они бы с удовольствием отправились в путешествие, но их рейсы отменили авиакомпании. Еще один комментатор раскритиковал авиаперевозчиков за то, что они относятся к пассажирам как "к скотине".

Парапланеристы после столкновения упали с высоты полутора километров и выжили.

Видео: Instagram / captainchris