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Ленинградский зоопарк планирует приобрести туалетную бумагу на 1,5 млн рублей
Сегодня, 9:26
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Ленинградский зоопарк планирует приобрести туалетную бумагу на 1,5 млн рублей

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В этом году расходуется около 10,8 тыс. рулонов, в следующем – 1,2 тыс. рулонов.

В Петербурге Ленинградский зоопарк планирует купить 12 тыс. рулонов туалетной бумаги на 2 года. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок, пишет Neva.Today

Начальная стоимость контракта составляет 1,5 млн рублей, итоги подведут 13 февраля. В этом году расходуется около 10,8 тыс. рулонов, в следующем – 1,2 тыс. рулонов. Гигиеническое средство должно быть серии не ниже Premium. 

Победитель конкурса привезет бумагу по заявке в течение двух рабочих дней с даты ее подачи. Контракт будет действовать до 28 февраля 2026 года.

Ранее мы рассказывали о том, что предприятия Петербурга получат более 520 млн рублей на закупку оборудования. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: ленинградский зоопарк, туалетная бумага
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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