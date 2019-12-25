Приюты для бездомных животных Ленобласти получат субсидии

Депутаты ЗакСа Ленобласти обсудили финансовую поддержку приютов для бездомных животных. В следующем году на помощь организациям выделили субсидию в размере 1,6 миллиона рублей.

В 2023 и 2024 годах приютам выделят еще по 1,5 миллиона рублей. На данный момент на территории региона работают 12 приютов для кошек и собак.

В этом году таким организация впервые оказали финансовую поддержку, но не всем известно о данной возможности. Также на субсидию могут претендовать и приюты для диких животных. В Ленобласти функционируют две таких организации.

По данным на апрель 2021 года, в Ленобласти было зарегистрировано около 13 тысяч бездомных и брошенных животных. В приютах содержатся 2,5 тысячи собак и 300 кошек.

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