Приютам для животных выделят почти 5 млн рублей из бюджета Петербурга

Претендовать на субсидии смогут социально ориентированные НКО.

Приютам для животных выделят 4,9 млн рублей из бюджета Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Претендовать на субсидии смогут социально ориентированные НКО, которые занимаются помощью животным на территории Петербурга.

Также деньги направят на поддержку инженерной и дорожной инфраструктуры. В 2019 году на эти цели планируется выделить 161 956 тысяч рублей. Более 16 тысяч рублей будет направлено на обеспечение садоводств модульными врачебными амбулаториями и культурно-досуговыми центрами.

Сертификация систем менеджмента на соответствие национальным и международным стандартам обойдется Петербургу в 2 млн рублей. Субсидии будут покрывать 60 % затрат на сертификацию.

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