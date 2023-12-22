Приватизация госимущества пополнила бюджета Петербурга на 11 млрд рублей

На торгах реализовано порядка 1700 объектов в городе и Ленобласти, что больше на 70%, чем в 2022 году.

В 2023 году Петербург заработал 10,935 млрд рублей на приватизации государственного имущества. Об этом сообщает пресс-служба Российского аукционного дома (РАД) 24 января.

На торгах реализовано порядка 1700 объектов в городе и Ленобласти, что больше на 70%, чем в 2022 году. Значительная часть сделок приходилась на активы, которые были переданы на площадку РАД в рамках приватизации, по договору с комитетом имущественных отношений (КИО) Петербурга.

2023 год отмечен ростом активности на всех региональных рынках, и Санкт-Петербург на 70% увеличил число заключенных сделок: на 2023 год пришлось 1700 сделок (в 2022-м – 1170). Наблюдая за этой "неизменностью инвестиционных предпочтений", можно констатировать, что наш город остается самым стабильным регионом РФ с точки зрения инвестиций в недвижимость. Константин Раев, исполнительный директор РАД

Самый массовый сегмент – коммерческие помещения, в нем реализовано порядка 700 лотов на общую сумму около 3,3 млрд рублей. Кроме того, стабильным спросом пользовались стрит-ритейл и нежилые здания, в том числе – аварийные. Фиксируется ажиотаж и на готовую промышленную и складскую недвижимости.

Среди самых крупных сделок – продажа имущественного комплекса в Сестрорецке, где реализовали 14 нежилых зданий, 2 земельных участка и движимое имущество территории санатория "Белые ночи", за 1,75 млрд рублей. Через РАД продан и аварийный дом Чанжина на пересечении набережной Фонтанки и Прядильного переулка за 156 млн рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что в Красном Селе продают складской комплекс за 375 млн рублей.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)