Приватизация ГУП "ТЭК" запланирована на 2024 год

В Смольном заверили, что за городскими властями останется право по принятию решений и обеспечению контроля за деятельностью предприятия даже после фактической смены правового статуса последнего.

Топливно-энергетический комплекс (ГУП "ТЭК") Петербурга вошёл в программу приватизации имущества города на 2024 год. Об этом информирует пресс-служба Смольного.

Напомним, процесс должен был начаться в 2022 году, однако приватизация была перенесена до окончания работ по реконструкции. В Смольном заверили, что за городскими властями останется право по принятию решений и обеспечению контроля за деятельностью предприятия даже после фактической смены правового статуса последнего.

Кроме того, чиновники отметили, что городские системы теплоснабжения продолжат развитие согласно планам вплоть до 2033 года.

Ранее мы сообщили о том, что комиссия по внесению изменений в Генеральный план провела заседание и проанализировала обращения граждан.

Фото: Piter.TV