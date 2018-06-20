В Пулково задержали ветеринара, который опорочил честь коллеги в соцсетях

Мужчина не торопился приносить извинения и выплачивать штраф.

Петербургским судебным приставам пришлось вмешаться в конфликт двух ветеринаров. Специалисты задержали в Пулково мужчину, который опорочил честь и достоинство коллеги в соцсетях. Постановлением суда он должен был принести извинения и выплатить штраф, однако не торопился этого делать. Об этом сообщает пресс-служба УФССП РФ по Петербургу.

Согласно материалам дела, главный врач одной из городских ветеринарных клиник оставил на страничке своего коллеги комментарий, который не соответствовал действительности и задевал репутацию специалиста. Суд признал вину ответчика и обязал его в течение 10 дней опубликовать опровержение и выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

Нарушитель не спешил исполнять судебное решение, поэтому в конфликт пришлось вмешаться судебным приставам. Мужчину остановили в Пулково. Ветеринар собирался на международную конференцию, но был вынужден остаться в городе на Неве. После этого нарушитель сразу же опубликовал опровержение и расплатился с потерпевшим.

Ранее мы писали, что петербуржец спрятался от приставов на балконе, чтобы не платить алименты.

Фото: Piter.TV