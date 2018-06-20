Петербуржец спрятался от приставов на балконе, чтобы не платить алименты. Об этом сообщает пресс-служба ФССП России.
Как оказалось, 33-летний житель Сестрорецка накопил долг перед пятилетним сыном в 154 тысячи рублей. Должника вначале отправили на обязательные работы, но после их окончания, мужчина продолжил вести разгульный образ жизни.
В итоге приставы пришли к алиментщику в квартиру. Дверь службам открыл его отчим и сообщил, что мужчины нет дома. Однако, при тщательном осмотре жилплощади недобросовестного гражданина обнаружили на балконе.
В данный момент из-за уклонения от уплаты алиментов петербуржцу предъявлено уголовное обвинение.
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Фото:pixabay
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