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Петербуржец спрятался от приставов на балконе, чтобы не платить алименты 
Сегодня, 19:52
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IRINA_CHALKINA

Петербуржец спрятался от приставов на балконе, чтобы не платить алименты 

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На мужчину завели уголовное дело.

Петербуржец спрятался от приставов на балконе, чтобы не платить алименты. Об этом сообщает пресс-служба ФССП России.

Как оказалось, 33-летний житель Сестрорецка накопил долг перед пятилетним сыном в 154 тысячи рублей. Должника вначале отправили на обязательные работы, но после их окончания, мужчина продолжил вести разгульный образ жизни. 

В итоге приставы пришли к алиментщику в квартиру. Дверь службам открыл его отчим и сообщил, что мужчины нет дома. Однако, при тщательном осмотре жилплощади недобросовестного гражданина обнаружили на балконе.

В данный момент из-за уклонения от уплаты алиментов петербуржцу предъявлено уголовное обвинение.

Ранее мы сообщали о том, что в Апраксином переулке несколько нарядов полиции пытались угомонить буйных горожан 

Фото:pixabay

 

Теги: новости спб, общество, судебные приставы спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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