Приставы вынудили медицинский центр оплатить долги по зарплате

В Адмиралтейском районе судебные приставы помогли двум врачам получить деньги от медицинского центра. Сотрудники требовали с фирмы выплаты долгов по заработной плате.

Сотрудники УФССП России по Адмиралтейскому району разрешили спор между ООО "Городской Медико-Социальный Центр" и двух его сотрудников. Один врач добивался выплаты ему положенных при увольнении средств в размере 170 тысяч рублей. А второму более чем на месяц задержали зарплату – 34 тысячи рублей. Оба медицинских работника подали в суд на компанию и получили удовлетворение своего иска.

Далее за дело взялись приставы. Они завели исполнительное производство. В рамках его сотрудники ССП нашли действующие счета медицинского центра и наложили на них арест. Позже нужные суммы просто списали со счетов компании.