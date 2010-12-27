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Приставы вынудили медицинский центр оплатить долги по зарплате
Сегодня, 13:22
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Asyaromanenkova
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Приставы вынудили медицинский центр оплатить долги по зарплате

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В Адмиралтейском районе судебные приставы помогли двум врачам получить деньги от медицинского центра. Сотрудники требовали с фирмы выплаты долгов по заработной плате.

Сотрудники УФССП России по Адмиралтейскому району разрешили спор между ООО "Городской Медико-Социальный Центр" и двух его сотрудников. Один врач добивался выплаты ему положенных при увольнении средств в размере 170 тысяч рублей. А второму более чем на месяц задержали зарплату – 34 тысячи рублей. Оба медицинских работника подали в суд на компанию и получили удовлетворение своего иска.

Далее за дело взялись приставы. Они завели исполнительное производство. В рамках его сотрудники ССП нашли действующие счета медицинского центра и наложили на них арест. Позже нужные суммы просто списали со счетов компании.

Теги: медицинский центр , новости питера , новости спб , происшествия спб , судебные приставы спб
Категории: Новости СПб

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