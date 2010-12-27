Судебные приставы заставили сына вернуть 38 миллионов рублей своему отцу

Представители власти в течение нескольких месяцев списывали деньги с расчетного счета должника и переводили их взыскателю.

Судебные приставы поставили точку в конфликте между сыном и отцом. Выяснилось, что петербуржец занял у своего родственника 38 миллионов рублей, однако отдавать долг он не собирался. Деньги списали со счета должника принудительно. Об этом сообщает Управление Федеральной службы судебных приставов по Петербургу.

В Петроградский районный отдел УФССП России по Петербургу поступил исполнительный лист, обязывающий 35-летнего петербуржца вернуть 38-миллионный долг своему пожилому отцу. Когда все сроки оплаты вышли, приставы арестовали счета должника и запретили ему выезжать за пределы РФ. В течение нескольких месяцев представители власти списывали деньги в пользу взыскателя. В скором времени долг был погашен.

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