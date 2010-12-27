В Петербурге судебные приставы заставили компанию заплатить Министерству обороны за просроченное оборудование

"Аббат-центр" должны были заплатить неустойку в размере 1 миллион 860 тысяч рублей.

В Петербурге судебные приставы заставили компанию, просрочившую поставку оборудования для Минобороны, заплатить крупную неустойку. Об этом сообщили в пресс-службе службы судебных приставов по Петербургу.

Общество с ограниченной ответственностью "Аббат-центр" заключило госконтракт с оборонным ведомством РФ на поставку техники. Однако компания нарушила договор. Они не уложились в сроки поставки товара: оборудование доставили на полтора месяца позже того срока.

Согласно документам, "Аббат-центр" должны были заплатить по суду неустойку в размере 1 миллион 860 тысяч рублей. Исполнительное производство возбудили в Межрайонном отделе по исполнению особых исполнительных производств. В ведомстве уже арестовали расчетный счет компании: на нем находилась небольшая сумма. После повторного предупреждения приставов должник предпочел рассчитаться с Министерством обороны.