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Приставы закрыли гостиницу в жилой квартире в центре Петербурга
Вчера, 10:49
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alexandra08
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Приставы закрыли гостиницу в жилой квартире в центре Петербурга

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В центре города женщина использовала свое жилье как гостиницу.

Жители дома на Малой Морской улице подозревали, что их соседка использовала свою квартиру как гостиницу. Они подали на женщину в Куйбышевский районный суд, который запретил использовать той жилые помещения как гостиницу. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Однако собственница квартиры продолжила свой бизнес. Тогда в дело вмешались приставы. Сейчас квартиру уже не сдают.

 Судебный пристав-исполнитель вручил должнице постановление о возбуждении исполнительного производства и доходчиво объяснил, чем может обернуться уклонение от исполнения судебного решения. Опасаясь применения мер принудительного исполнения и назначения исполнительского сбора, гражданка предпочла добровольно исполнить законные требования представителя исполнительной власти.

УФССП по Санкт-Петербургу.

Ранее сообщалось, что в Петербурге полиция нашла "закладки" с более чем 7 кг наркотиков.

Фото: pixabay.com

Теги: куйбышевский районный суд , малая морская , малая морская улица
Категории: Лента новостей Новости СПб Картина дня

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