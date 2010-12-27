Приставы закрыли гостиницу в жилой квартире в центре Петербурга

Жители дома на Малой Морской улице подозревали, что их соседка использовала свою квартиру как гостиницу. Они подали на женщину в Куйбышевский районный суд, который запретил использовать той жилые помещения как гостиницу. Об этом сообщает "Петербургский дневник".
Однако собственница квартиры продолжила свой бизнес. Тогда в дело вмешались приставы. Сейчас квартиру уже не сдают.
Судебный пристав-исполнитель вручил должнице постановление о возбуждении исполнительного производства и доходчиво объяснил, чем может обернуться уклонение от исполнения судебного решения. Опасаясь применения мер принудительного исполнения и назначения исполнительского сбора, гражданка предпочла добровольно исполнить законные требования представителя исполнительной власти.
УФССП по Санкт-Петербургу.
Ранее сообщалось, что в Петербурге полиция нашла "закладки" с более чем 7 кг наркотиков.
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