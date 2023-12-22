Мужчина, пристававший к 10-летней девочке через соцсети, стал фигурантом уголовного дела в Петербурге

Преступник, находясь на территории Фрунзенского района Петербурга и используя аккаунт в социальной сети, в ходе переписки совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ребёнка.

В среду, 31 января, стало известно о возбуждении уголовного дела по результатам следственной проверки по факту совершения насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней со стороны 51-летнего жителя республики Крым. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что в период с 24 марта по 13 апреля 2023 года, преступник, находясь на территории Фрунзенского района Петербурга и используя аккаунт в социальной сети, в ходе переписки совершал насильственные действия сексуального характера в отношении 10-летней девочки.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти друг семьи подозревается в изнасиловании 12-летнего мальчика.

Фото: Piter.TV