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В Приозерске мужчина надругался над 5-летней девочкой в лесу
Сегодня, 8:26
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В Приозерске мужчина надругался над 5-летней девочкой в лесу

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Подозреваемый был задержан и полностью изобличен в совершении преступления.

В Приозерском районе Ленобласти мужчина надругался над 5-летней девочкой в лесном массиве. Подробности инцидента стали известны Piter.tv.

По предварительной информации, 36-летний уроженец Казахстана в период с 1 марта по 12 августа 2023 года в лесном массиве на территории деревни Овраге Приозерского района совершил действия сексуального характера в отношении 5-летней девочки. По данному факту 29 февраля было возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый был задержан и полностью изобличен в совершении вышеуказанного преступления.

Ранее в Тайцах мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении подростка.

Фото:Piter.tv

Теги: дети, насилие, приозерск
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия,

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