Приложение "Я здесь живу" расскажет об истории петербургских домов-памятников

Кроме того, пользователи смогут узнать детали биографий и узнать информацию о правилах реставрационных и ремонтных работ.

В мини-приложение "Я здесь живу" в социальной сети "ВКонтакте" добавили функцию, с помощью которой можно ознакомиться с историей легендарных домов-памятников Северной столицы. Об этом сообщила пресс-служба вице-губернатора Петербурга Станислава Карамзина.

Кроме того, пользователи смогут узнать детали биографий и узнать информацию о правилах реставрационных и ремонтных работ. Таким образом власти стремятся повысить уровень осведомлённости горожан о богатом культурном наследии места, в котором они живут.

Сейчас в приложении отражены только объекты, входящие в перечень объектов культурного наследия по согласованию КГИОП.

Ранее мы сообщили о том, что Смольный запустил сервис по поиску мест в детских садах.

Фото: Piter.TV