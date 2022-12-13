Пригожин заявил о взятии под контроль Клещеевки в ДНР подразделениями ЧВК "Вагнер"

В ЧВК Вагнер рассказали о ситуации около Артемовска.

Основатель частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгений Пригожин рассказал о том, что российские представители освободили из-под контроля киевского режима населенный пункт Клещеевка. При этом специалист уточнил, что вокруг территории все еще ведутся ожесточенные бои. Эксперт пояснил, что противник на участке цепляется за каждый метр земли. Ранее он опровергал сведения о взятии села, расположенного в юго-западном направлении от города Артемовска (украинское название - Бахмут). Он говорил о том, что ранее значительная часть села находилась "под противником".

Вокруг Клещеевки еще ведутся ожесточенные бои. Противник цепляется за каждый метр земли. Евгений Пригожин, руководитель ЧВК "Вагнер"

Евгений Пригожин просил СИИ не "бежать впереди паровоза", так как это "очень сильно вредит парням, которые погибают" в зоне проведения специальной военной операции.

Житель Соледара рассказал о работе иностранных журналистов в городе.

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