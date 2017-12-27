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Приговор экс-депутата Нотяга был обжалован прокуратурой
Вчера, 18:55
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ProkVad
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Приговор экс-депутата Нотяга был обжалован прокуратурой

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Кировский районный суд зарегистрировал апелляционное представление прокурора на приговор по делу Вячеслава Нотяга.

Прокуратура Санкт-Петербурга не согласилась с приговором, который был вынесен в отношении бывшего депутата городского парламента Вячеслава Нотяга по делу о получении взятки. Городской суд пересмотрит его приговор.

"Кировский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал апелляционное представление прокурора на приговор в отношении Вячеслава Нотяга. Прокурор просит Санкт-Петербургский городской суд приговор Кировского суда изменить, исключить указание на применение требований статьи 64 УК РФ»,- сообщила  объединенная пресс-служба судов города.

К производству апелляционное представление судом пока не принято.

Напомним, ранее стало известно, что прокуратура Санкт-Петербурга запрашивала для подсудимого восемь лет колонии строгого режима и штраф в размере 60 миллионов рублей. Однако, судья принял решение признать Вячеслава Нотяга виновным по данному делу и назначил ему наказание в виде трехлетнего отбывания в исправительном учреждении строгого режима, штраф в миллион рублей и запрет занимать госдолжности на срок три года. 

Теги: депутат , нотяг , приговор , прокуратура , суд
Категории: Лента новостей Новости СПб

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