Мужчина из Новгородской области задохнулся выхлопными газами в Тосненском районе

По предварительным данным, мужчина привязал к выхлопной трубе шланг и протянул его в салон через багажник.

В четверг, 29 августа, в Тосненском районе Ленобласти мужчина задохнулся выхлопными газами. Труп обнаружили в автомобиле Volkswagen в СНТ "Черная речка", которое находится в деревне Аннолово. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

По предварительным данным, мужчина привязал к выхлопной трубе шланг и протянул его в салон через багажник. Признаков насилия на теле погибшего не обнаружили. На данный момент его отправили в морг, а автомобиль увезли на штрафстоянку.

Установлено, что выхлопными газами задохнулся 29-летний житель города Старая Русса из Новгородской области. На автомобиле погибшего были установлены петербургские номера.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что житель Тихвина отправился в реанимацию после падения с восьмого этажа.

Фото: Pixabay