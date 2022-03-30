Причиной взрывов под Белгородом мог стать пожар на складе боеприпасов. Соответствующее заявление сделал в собственном Telegram-аккаунте глава региона Вячеслав Гладков. Чиновник заметил, что в настоящее время ситуация находится под контролем.
По непроверенной информации, произошел пожар на складе боеприпасов. В случае изменения буду до вас информацию максимально оперативно доводить.
Вячеслав Гладков, глава Белгородской области
Глава региона уточнил, что в настоящее время местные власти ждут официального сообщения от Минобороны России. На территории села Красный Октябрь жертв и пострадавших среди мирного населения нет, как и разрушений жилых и нежилых построек. Информация подтверждена главой района Владимиром Перцевым.
Фото и видео: Telegram / Настоящий Вячеслав Гладков
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