Вячеслав Гладков раскрыл подробности об инциденте утром 30 марта.

Причиной взрывов под Белгородом мог стать пожар на складе боеприпасов. Соответствующее заявление сделал в собственном Telegram-аккаунте глава региона Вячеслав Гладков. Чиновник заметил, что в настоящее время ситуация находится под контролем.

По непроверенной информации, произошел пожар на складе боеприпасов. В случае изменения буду до вас информацию максимально оперативно доводить. Вячеслав Гладков, глава Белгородской области

Глава региона уточнил, что в настоящее время местные власти ждут официального сообщения от Минобороны России. На территории села Красный Октябрь жертв и пострадавших среди мирного населения нет, как и разрушений жилых и нежилых построек. Информация подтверждена главой района Владимиром Перцевым.

Фото и видео: Telegram / Настоящий Вячеслав Гладков

