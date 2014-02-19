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СМИ: В Белгородской области прогремел взрыв

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Губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал о произошедшем.

В Белгородской области прогремел взрыв. Об этом рассказали жители российского региона, опубликовав в социальных сетях ролики с инцидентом. также информацией о произошедшем поделился местный губернатор Вячеслав Гладков. Чиновник уточнил, что звуки взрывов слышались со стороны населенного пункта Красный Октябрь. на данный момент сведений о пострадавших, жертвах или разрушениях нет.

Глава села сейчас находится на месте. Со мной на прямой связи. Оперативно мне сообщает всю информацию. На месте работают все экстренные службы. О причине произошедшего сообщу позже.

пост губернатора

Три человека пропали без вести после взрыва на заводе в Греции.

Фото и видео: Telegram / BAZA

Теги: белгородская область, взрыв, вячеслав гладков
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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