СМИ: В Белгородской области прогремел взрыв

Губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал о произошедшем.

В Белгородской области прогремел взрыв. Об этом рассказали жители российского региона, опубликовав в социальных сетях ролики с инцидентом. также информацией о произошедшем поделился местный губернатор Вячеслав Гладков. Чиновник уточнил, что звуки взрывов слышались со стороны населенного пункта Красный Октябрь. на данный момент сведений о пострадавших, жертвах или разрушениях нет.

Глава села сейчас находится на месте. Со мной на прямой связи. Оперативно мне сообщает всю информацию. На месте работают все экстренные службы. О причине произошедшего сообщу позже. пост губернатора

Три человека пропали без вести после взрыва на заводе в Греции.

Фото и видео: Telegram / BAZA