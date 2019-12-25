Причиной вымирания неандертальцев могла стать сексуальная связь с Homo Sapiens

Все дело в генетической болезни.

Ученые из университета Экс-Марсель во Франции провели исследование генов неандертальцев и назвали вероятную причину их исчезновения. Статья была опубликована в журнале Ancient Origins.

Так, ученые назвали вероятной причиной вымирания неандертальцев генетическую болезнь плода и новорожденного. Болезнь в том числе могла развиться после сексуальной связи с предками современного человека.

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