Масляные пятна могли появиться в Обводном канале из-за дождей

В настоящий момент две единицы техники удаляют загрязнения с помощью специальной пены.

Днем, 14 ноября, петербуржцы сообщили о масляных пятнах в Обводном канале. В сети появилось видео, на котором видно, что вода сильно загрязнена. На место происшествия выехали специалисты компании ГУП "Пиларн", которая находится под ведомством Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности. В настоящий момент выделено две единицы техники, чтобы очистить воду от масла, пишет "Петербургский дневник".

Этим происшествием заинтересовались в Департаменте Росприроднадзора по Северо-Западному Федеральному Округу. По версии экспертов, загрязнение могло изначально появиться в реке Волковка, которая впадает в Обводный канал. По словам сотрудников Росприроднадзора, о причинах появления пятен говорить пока рано. Однако они предполагают, что пятна могли возникнуть в результате вчерашних дождей. Вода с неба могла смыть в канал грязь, масло, бензин и пыль с петербургских дорог.

Ранее мы писали, что Росприроднадзор заинтересовался сливом неизвестной жидкости в Обводный канал.

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