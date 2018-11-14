В Обводном канале заметили масляные пятна

Эта "масляная" река движется в сторону Финского залива.

В среду, 14 ноября, жители Петербурга обнаружили в Обводном канале масляные пятна. Очевидцы опубликовали в социальных сетях видео, на котором видно, что вода сильно загрязнена.

Пятна заметили в воде возле станции метро "Балтийская". Петербуржцы предположили, что кто-то в очередной раз слил в Обводный канал отходы. По словам горожан, вся эта "масляная" река течет в сторону Финского залива.

Ранее Росприроднадзор заинтересовался сливом неизвестной жидкости в Обводный канал.

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