Причиной отравления 17 детсадовцев в Шушарах стали яйца из Мордовии

В настоящее время заболевшие находятся на домашнем лечении.

Как сообщал ранее канал Piter.TV, в детском саду №46 на Ростовской улице в поселке Шушары была зафиксирована вспышка массового отравления, в результате которого постарадло 17 детей.

По информации аппарата Уполномоченному по правам ребенка Санкт-Петербурга, сальмонеллез был вызван яйцами. Данную некачественную продукцию доставили из Мордовии.

В течение недели после происшествия в детском саду проводилась дезинфекция. Сейчас карантин окончен, новых случае не выявлено. Садик работает в штатном режиме. Поставщику яиц направлена претензия. Сообщает аппарат Детского омбудсмена

На данный момент отравившиеся чувствуют себя нормально, в больнице продолжает находится всего один ребенок.

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