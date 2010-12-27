17 детей отравились в детском саду в Шушарах из-за сальмонеллеза у помощника воспитателя

Сразу 17 детей и три сотрудника учреждения заразились кишечной инфекцией.

Воспитанники детского сада в посёлке Шушары заразились кишечной инфекцией, передает "Интерфакс" со ссылкой на региональное управления Роспотребнадзора.

Пять случаев заражения произошли в середине апреля. 23 апреля было вывлено массовое отправление - 15 человек. Четверых детей увезли в больницу. По итогам обследования выяснилось, что абсолютное большинство заболевших были заражены сальмонеллезом. Сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора

Позже, по результатам анализов стало известно, что первоисточником заражения была помощник воспитателя - у нее выявили сальмонеллез. На данный момент отравившиеся чувствуют себя нормально, в больнице продолжает находится всего один ребенок.

Фото: Piter.TV