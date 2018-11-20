Вооруженный ножом пенсионер порезал в ТЦ помидоры и полицейского

Страж порядка в удовлетворительном состоянии.

Вечером 22 октября в торговом комплексе на улице Ефимова, 3, 33-летний полицейский задерживал вооруженного 71-летнего правонарушителя, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Как выяснилось, дедушка разгуливал по торговому комплексу с ножом, а при просьбе полицейских убрать оружие начал сопротивляться. При задержании стража порядка ранили ножом в руку, однако тот все равно сумел обезоружить и удержать преступника. В итоге при обыске у пенсионера обнаружили целых три ножа.

"Это я поел помидор. Потому что у меня три помидора", – сказал мужчина.

Полицейский получил необходимую медицинскую помощь, сейчас он в удовлетворительном состоянии и направлен на амбулаторное лечение.

Правонарушителя же доставили в отдел полиции, на него завели административное дело о мелком хулиганстве. За причинение телесных повреждений полицейскому мужчине может грозить более серьезное разбирательство: материалы дела направили в следственный комитет.

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