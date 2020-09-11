При взрыве возле отеля в Чжухае пострадали три человека

Возможной причиной трагедии считают взрыв газа.

При взрыве возле отеля в китайской провинции Гуандун в городе Чжухае пострадали три человека. Об этом сообщило государственное телевидение страны. В СМИ уточнили, что причиной трагедии считается взрыв газа.

Сегодня утром рядом с гостиницей в районе Доумэнь произошёл взрыв газа. Находящиеся в округе коммерческие и жилые здания получили различной степени повреждения сообщение местного телеканала

Напомним, что взрыв зафиксирован около 09:00 утра по местному времени (около 04:00 часов по московскому времени). Все пострадавшие доставлены в больницу. Они получили ожоги. На месте работают поисково-спасательные расчеты. Также у гостиницы дежурят 11 пожарных. На опубликованных очевидцами кадрах видно, что сначала от места происшествия шел дым, а уже после - распространился огонь.

В порту Бейрута начался сильный пожар.

Видео: YT / CGTN, fabriq