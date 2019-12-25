При взрыве на плавбазе "Всеволод Сибирцев" в Находке погиб сварщик

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

В Находке 2 мая на территории плавательного завода "Всеволод Сибирцев" произошел взрыв. Как рассказали в Дальневосточном следственном управление на транспорте СК РФ, утром на плавучем судне "Приморского завода", предположительно, во время сварочных работ произошло "возгорание и хлопок газовоздушной смеси".

Один человек погиб, другой госпитализирован. По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются детали случившегося. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по 143-й статье УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторжности смерть человека).

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге поездка на такси закончилась ограблением. Водитель отнял вещи у пассажира.