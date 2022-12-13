При взрыве газа в доме под Саратовом пострадали два человека

Оба госпитализированы с ожогами.

При взрыве газа в девятиэтажном доме в Энгельсе пострадали два человека. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Саратовской области.

Инцидент произошел в ночь на 3 мая на улице Полтавской. Вслед за хлопком в одной из квартир вспыхнул пожар. По информации начальника управления безопасности жизнедеятельности правительства Саратовской области Юрия Юрина, пострадали мужчина 1956 года рождения и женщина 1953 года рождения. Оба госпитализированы с ожогами.

Прибывшие на место происшествия пожарные эвакуировали 35 человек, в том числе пять детей. Причина ЧП устанавливается.

Ранее мы сообщали, что площадь пожара на территории нефтебазы на Кубани достигла 1200 "квадратов".

Видео: Telegram / МЧС Саратов