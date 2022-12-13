В тушении огня принимают участие 85 человек и 23 единицы пожарной техники.

Площадь пожара на территории нефтебазы на Кубани достигла 1200 "квадратов". Об этом сообщил глава Темрюкского района Федор Бабенков в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел утром 3 мая в поселке Волна. Сообщалось, что на территории предприятия загорелся резервуар с топливом. Информации о пострадавших нет. В тушении огня принимают участие 85 человек и 23 единицы пожарной техники. Причины происшествия устанавливаются.

Ранее мы сообщали, что к тушению пожара на нефтебазе в Туапсинском районе привлекли пять пожарных поездов.

Видео: Telegram / SHOT