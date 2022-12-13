К тушению пожара на нефтебазе в Туапсинском районе привлекли пять пожарных поездов

С огнем в поселке борются 188 человек.

К ликвидации пожара на нефтебазе, произошедшем на территории поселка Волна Туапсинском районе Краснодарского края экстренные ведомства привлекли пять пожарных поездов. Соответствующее заявление в собственном Telegram-канале сделал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Чиновник добавил, что в настоящее время с пламенем сражаются 188 человек личного состава.

Переговорил с начальником главного управления МЧС по краю Олегом Волынкиным. В данный момент он на месте руководит процессом тушения пожара. Возгорание серьезное, чтобы его локализовать используют пенную атаку. Вениамин Кондратьев, глава Краснодарского края

Ночью 3 мая в населенном пункте Волна загорелся резервуар с нефтепродуктами. ОБщая площадь возгорания составила 1,2 тысяч квадратных метров. Специалисты присвоили возгоранию высший ранг сложности. Официальная причина пожара в настоящее время не называется, однако очевидцы и местные жители сообщали в социальных сетях о якобы осуществленной атаке беспилотника.

Губернатор Кондратьев: в Краснодарском крае горит резервуар с нефтепродуктами.

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