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При строительстве ж/д ветки в Ленобласти похищены не менее 60 млн рублей
Сегодня, 9:46
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nastya960

При строительстве ж/д ветки в Ленобласти похищены не менее 60 млн рублей

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Следком возбудил уголовное дело.

При строительстве второго пути на железнодорожной ветке Выборг-Пихтовая в Ленобласти было похищено не менее 60 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба СК РФ.

Следствие установило, что контракт ценой более 3 млрд рублей на выполнение работ был заключен с ОАО "РЖДстрой". Работы оплатил заказчик – дирекция по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта ОАО "РЖД".

По данным следствия в период с 1 квартала 2016 года по 4 квартал 2018 года, деньги были похищены, а работы не выполнены. Расследование дела продолжается.

Ранее в Петербурге был задержан начальник таможенного поста за получение взятки.

Фото: pixabay

Теги: ржд, хищение
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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