Один из двух нападавших был задержан.

При стрельбе в баре в Париже погиб один человек. Об этом сообщил мэр 11-го округа города Франсуа Воглен в своем Twitter-аккаунте.

Инцидент произошел вечером 18 июля в одном из местных баров. Двое неизвестных вышли из автомобиля и открыли огонь по людям, сидевшим на террасе бара. В результате перестрелки скончался один человек. Еще четверо получили ранения.

Один из нападавших был задержан. Второй злоумышленник скрылся с места преступления. Мотивы перестрелки неизвестны.

Ранее мы сообщали, что полиция задержала подозреваемых в стрельбе на западе Москвы.

Видео: Telegram / SHOT