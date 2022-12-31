При стрельбе по автобусу под Иерусалимом пострадали четыре человека

Четыре человека получили ранения из-за стрельбы, произошедшей по пассажирскому автобусу вблизи Иерусалима. Инцидент зафиксирован на шоссе 60 вблизи Бейт-Джала. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники местной службы скорой помощи в Израиле (MDA). Медики уточнили, что в числе пострадавших указан один несовершеннолетний пациент. Сейчас ребенок остается в тяжелом состоянии. Местная жительница получила огнестрельное ранение и ее травма оценивается как легкой тяжести. Еще двое пациентов в состоянии средней тяжести эвакуированы с места происшествия.

Медики и парамедики MDA оказывают медицинскую помощь и направляют в больницу "Хадасса Эйн-Керем" двоих раненых, в том числе 12-летнего мальчика с огнестрельными ранениями и 40-летнюю женщину в легком состоянии. сообщение от местной службы скорой помощи

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила сведения о том, что террорист открыл огонь по гражданскому автобусу. В результате силы безопасности еврейского государства теперь преследуют боевика , устанавливают блокпосты и окружают район в Вифлееме.

На Рижском проспекте неизвестный обстрелял спортивную школу.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости