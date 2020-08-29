Расследование дела о кустарном производстве алкоголя привело полицию к 6 тоннам спиртного фальсификата

Крупную партию поддельного алкоголя нашли в гараже в поселке Петро-Славянка.

В поселке Петро-Славянка Колпинского района Петербурга 26 августа полиция обнаружила гаражный бокс, забитый фальсифицированным алкоголем. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

Немногим ранее полицейские пресекли деятельность кустарного производства спиртного в Колпино, а в ходе расследования нашли еще 6 тонн продукции в поселке. Гараж использовался как склад для хранения контрафакта, произведенного в Колпино на территории промзоны. Коньяк, виски и водка неизвестного происхождения, собирались продавать в дальнейшем. Отмечается, что на бутылках были федеральные специальные марки с признаками подделки, в гараже также нашли пустую тару для разлива спиртного и упаковочный материал. Алкоголь направили на экспертизу.

Еще 18 августа полиция возбудила уголовное дело об изготовлении и сбыте поддельных специальных марок, сейчас правоохранители устанавливают всех участников противоправной деятельности

Тем временем, в Выборге нашли в гаражах 30 тысяч литров поддельной водки и виски.

Видео: пресс-служба ГУ МВД