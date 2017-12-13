При прорыве трубопровода на канале Грибоедова петербуржец получил ожог ноги

На набережной канала Грибоедова при прорыве трубы с кипятком пострадал человек.

Как сообщает 78.ru, при прорыве трубы на набережной канале Грибоедова пострадал мужчина. Петербуржца госпитализировали ожогом. По сведениям от медиков скорой помощи, у пациента пострадала нога. Травму водитель получил в тот момент, когда отгонял припаркованный автомобиль от места инцидента.

Напомним, что подробнее о коммунальной аварии в Адмиралтейском районе Piter.tv писал в этом материале. Рабочие занимаются починкой участка трубы с горячей водой с 12 часов дня. Согласно стандарту, замена конструкции должна пройти в течение 13 часов.

В настоящее время на пострадавшем участке находится большой котлован. Он располагается по центру проезжей части.

