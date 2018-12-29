При прорыве трубы на улице Орджоникидзе пострадали двое мужчин

Кроме того, в зоне разлива кипятка оказалось несколько машин.

Вечером 15 января в Московском районе Петербурга произошла коммунальная авария. Возле дома №4 по улице Орджоникидзе произошел прорыв трубы с горячей водой. Сообщается, что во время разлива кипятка пострадали двое мужчин. Об этом заявили в пресс-службе АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

Известно, что пострадавших доставили в НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе. По предварительным данным, один из них обварил стопы ног. О травмах второго ничего неизвестно. В компании подчеркнули, что в настоящий момент делается все возможное для лечения и реабилитации пациентов.

Также уточняется, что в зоне разлива воды оказались несколько автомобилей. Они частично провалились под землю. Пострадавшим автомобилистам пообещали возместить ущерб.

В настоящий момент сотрудники "Телосети" починили лопнувшую трубу. Специалисты заменили 6 метров трубопровода. В зону откючения отопления попали два жилых дома. Вскоре в квартиры петербуржцев вернется тепло. Устраняли дефект 15 человек и шесть единиц техники.

Ранее мы писали, что на Сиреневом бульваре прорвало трубу.

Видео: Piter.TV