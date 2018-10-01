При пожаре в многоэтажном доме в Уфе погибли три человека. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
Пожар случился около двух часов ночи в доме на улице Ферина — в квартире на четвёртом этаже. Умерли две женщины и ребенок — мальчик 2009 года рождения.
Пострадали четыре человека — они отравились продуктами горения.
После прибытия пожарных всех жителей дома эвакуировали. Возгорание ликвидировали к 06:44.
Ранее в пятиэтажке на Варшавской целиком выгорела квартира.
Видео: Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан
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