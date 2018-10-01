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При пожаре в многоэтажном доме в Уфе погибли три человека

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Пострадали четыре человека — они отравились продуктами горения.

При пожаре в многоэтажном доме в Уфе погибли три человека. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Пожар случился около двух часов ночи в доме на улице Ферина — в квартире на четвёртом этаже. Умерли две женщины и ребенок — мальчик 2009 года рождения.

Пострадали четыре человека — они отравились продуктами горения.

После прибытия пожарных всех жителей дома эвакуировали. Возгорание ликвидировали к 06:44.

Ранее в пятиэтажке на Варшавской целиком выгорела квартира.

Видео: Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан

Теги: мчс, пожар, уфа
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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