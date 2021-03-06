В пятиэтажке на Варшавской целиком выгорела квартира

В пожаре пострадал жилец квартиры, отравившийся дымом.

В седьмом часу утра петербургские пожарные получили сообщение о возгорании в доме №27 корпус 1 по Варшавской улице. Об этом Piter.TV сообщил источник в экстренных службах.

Как выяснилось, горела трехкомнатная квартира на третьем этаже пятиэтажки, со стороны двора спасатели увидели густой черный дым. Отмечается, что была угроза распространения огня на соседние квартиры через балкон, с вышележащих этажей эвакуировали 15 жильцов, а из самой горящей квартиры – мужчину, который успел надышаться дымом. Пострадавшего передали медикам прибывшей на место скорой помощи, затем госпитализировали в НИИ имени Джанелидзе с отравлением угарным газом.

Жилище площадью 60 квадратных метров выгорело целиком, также пострадала квартира этажом выше, где обгорели балкон и обстановка в комнате. Пожар ликвидировали к 7.46 силами трех единиц техники и 15 огнеборцев. Причина пожара не уточняется.

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Фото, видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург, Ольга Дроздова