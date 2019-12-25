Мать девочки ищут правоохранительные органы.

При пожаре в Подольске погибла трехлетняя девочка, оставленная дома одна. Об этом журналистам рассказала помощник начальника главка Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий.

Проводится доследственная проверка по факту смерти трехлетней девочки в результате пожара... По предварительным данным эксперта, причиной возгорания явилось неосторожное обращение с огнем. Ольга Врадий, помощник руководителя главка СК РФ по региону

Напомним, что пожар в Подмосковье произошел 1 марта в многоквартирном здании по улице Свердлова в Подольске. Об инциденте рассказали соседи, которые услышали сначала громкий хлопок, а затем почувствовали запах гари и дыма. В ГУ МЧС установили, что пламя охватило квартиру, в которой находилась несовершеннолетняя, которая осталась одна в помещении. Девочку госпитализировали в больницу, но она скончалась.

В настоящее время полиция разыскивает мать погибшей.

В Подольске женщина забила насмерть 3-летнего приемного ребенка.

Фото: Piter.tv