При пожаре в Петро-Славянке пострадали два человека

Частный дом по улице Бугровой размером 6х6 метров горел по всей площади.

В поселке Петро-Славянка Колпинского района ночью 7 января произошел пожар. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС Росси по Петербургу и Ленобласти.

Сообщение о происшествии поступило на пульт спасателей в 00:42. Частный дом по улице Бугровой размером 6х6 метров горел по всей площади. Огонь ликвидировали к 02:25.

В результате пожара пострадали два человека, их госпитализировали в медицинское учреждение. К тушению огня привлекались 19 специалистов от МЧС и четыре единицы техники.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее на Piter.TV: на улице Ворошилова случился пожар с двумя пострадавшими.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)