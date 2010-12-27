Петербуржец пришел в гости и получил пулю в голову

Драка двух петербуржцев закончилась выстрелом.

25 декабря в отдел полиции поступило сообщение о раненом мужчине, лежащем на Московском проспекте около дома №186. Житель Петербурга смог самостоятельно объяснить, что с ним случилось.

Оперативникам пострадавший рассказал, что был в гостях на Кузнецовской улице. Около двух часов ночи разговор перешел в ругань, результатом которой, стал выстрел в голову из травматического пистолета. Петербуржец не стал писать заявление, заявив, что случившееся – это его личное дело. После его доставили в больницу.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что на Васильевском острове петербуржец из травмата расстрелял соперника и сбежал.