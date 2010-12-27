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На Васильевском острове петербуржец из травмата расстрелял соперника и сбежал
Сегодня, 8:45
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lesjasap
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На Васильевском острове петербуржец из травмата расстрелял соперника и сбежал

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На Васильевском острове мужчина выстрелил в своего противника и убежал.

В Василеостровском районе ссора между знакомыми закончилась стрельбой. Как стало известно, инцидент произошел в ночь на 25 декабря.
 
Два молодых человека вступили в конфликт около дома номер 3 по улице Нахимова. Один из оппонентов работает заместителем генерального директора предприятия “Красный треугольник”. Именно он решил доказать свою точку зрения сопернику с помощью травматического пистолета. В результате 31-летний петербуржец несколько раз выстрелил в 27-летнего мужчину, после чего сбежал с места происшествия. 
 
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов нашли злоумышленника. Стрелок пойман по “горячим следам”. В отношении нарушителя будет возбуждено уголовное дело.
Теги: василеостровский район , васильевский остров , выстрелы , конфликт , красный треугольник , стрельба , улица нахимова
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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