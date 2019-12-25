Обыски в петербургских МРЭО выявили самого честного полицейского

Инспектор признался, откуда взялись деньги в конвертах, найденные в его кителе.

Обыски в коммерческих МРЭО Петербурга, прошедшие в городе 9 июля, неожиданно выявили самого честного полицейского из Всеволожского филиала. Как сообщили 47news, все началось с кителя в шкафу и конвертов с деньгами в кармане формы.

Нашедшие деньги инспекторы поинтересовались у сотрудника их происхождением и получили неожиданное признание: инспектор ГИБДД рассказал, что несколько конвертов с 5-10 тысячами рублей он получил от коммерческого начальства МРЭО за лояльность. В СМИ сообщили, что в момент признания коллеги полицейского закрыли глаза, а затем принялись бурно обсуждать его честность. Как сообщили в издании, самым искренним инспектором оказался 40-летний капитан полиции Евгений Никитин. Материал в отношении служащего направили в местный следком, где могут возбудить не только дело о взятке, но и о даче взятки, поскольку Никитин назвал конкретные фамилии из руководства.

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Фото: Piter.TV