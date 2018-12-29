Во время квартирного пожара в Московской Славянке погибли животные

Спасти не удалось двух собак и кота.

В ночь с 10 на 11 января на территории Московской Славянки в Колпинском районе Петербурга вспыхнула трехкомнатная квартира в девятиэтажке. Очевидцы выложили в сеть видео с места происшествия.

По словам спасателей, в квартире горела обстановка в жилой комнате и коридоре. Площадь пожара составила 25 квадратных метров. Свидетели утверждают, что в процессе локализации огня у пожарных закончилась вода.

Хозяина квартиры удалось вовремя эвакуировать. У потерпевшего заподозрили отравление угарным газом, однако от госпитализации он отказался. Во время пожара спасти не удалось питомцев. Огонь унес жизни двух собак и кота.

В настоящий момент квартира потушена. В локализации огня участвовало 15 человек личного состава и 4 единицы спецтехники.

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